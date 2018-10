"L'AMICA geniale" come "GOMORRA": successo RAIFICTION annunciato

La fiction di Rai1 'sfonda' prima in sala che in casa: L'AMICA GENIALE, serie tv, in anteprima anche a SAN MARINO CINEMA ha fatto da traino alla serie televisiva di novembre ispirata al romanzo di Elena Ferrante

NETFLIX o no alla faccia dell'evento tv con la fiction a puntate il film in sala anche a SAN MARINO nell'anteprima, L'AMICA GENIALE, analogamente a GOMARRA farà da traino alla serie di novembre su Raiuno. Gli episodi proposti nel lungometraggio di Saverio Costanzo sulle ragazza napoletane (Elena e Lila) che sconvolsero il (loro) mondo hanno un finale mozzafiato... nel senso che per sapere come va a finire devi vedere forzatamente e fino all'ultima puntata la Raifiction della Raitv: e basta. Poi magari seguirà un nuovo film per chi non ha visto le puntate...

Titolo passato di (s)lancio in anteprima mondiale a VENEZIA sarà traducibile e vendibile in molte lingue per la gioia del pubblico planetario come avvenne per la saga replicata di GOMORRA, appunto.

La storia è bella e parla di bambine geniali e adulti stupidi e madornali nei loro errori pedagogici ed esistenziali. L'Italia degli anni Cinquanta raccontata al computer da una nonna che visse due volte: ELENA detta LENA o LENÙ protagonista con LILA di una NAPOLI violenta solo con certe bambine intelligenti (creative e studiose a scuola e nella vita) che da sole hanno cambiato il loro mondo intorno (coetanei, genitori e figli).

fz