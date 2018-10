Consulta: ricollocato in Città il Monumento all'emigrante, simbolo dell'unità del popolo sammarinese

Molto partecipata, nel pomeriggio, la cerimonia di ricollocazione del Monumento all'emigrante in Via Donna Felicissima a San Marino Città, alla presenza dei Capitani Reggenti, Mirco Tomassoni e Luca Santolini, affiancati dal Segretario agli Esteri, Nicola Renzi.



L'opera è stata realizzata dall'artista sammarinese residente in Francia Pierre Marie Rinaldi ed è stata voluta dalla Consulta nel 1999 quale dono alla Repubblica in occasione del 20° anniversario dalla sua fondazione. Simboleggia la diaspora dell'emigrazione sammarinese nel mondo ma allo stesso tempo l'unità del popolo del Titano. La scelta di posizionare il Monumento vicino alla Scuola Superiore non è affatto casuale ma rappresenta l'opportunità per stimolare l'interesse e la memoria delle giovani generazioni verso una pagina cruciale della storia sammarinese.