Borgo Maggiore: torna l'università "Il Sorriso"

Sono riprese le lezioni dell'Università "Il Sorriso" riservate alla terza età. Nel pomeriggio, alle 15, all' Ex International di Borgo maggiore si terrà una Lectio Magistralis tenuta da Meris Monti, su una frase di Goethe: "Non c'è via più sicura per evadere dal mondo che l'arte, ma non c'è legame più sicuro con esso che l'arte".