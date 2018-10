Il cielo del papa sopra Berlino: docu-film, FRANCESCO - WENDERS

Presentato in anteprima a Cannes esce in tutte le sale nel giorno del Santo di Assisi, “PAPA FRANCESCO - un uomo di parola”, diretto da Wim Wenders

Lui è il Papa argentino. L'altro è il regista del CIELO SOPRA BERLINO: FRANCESCO e WIM WENDERS insieme per un progetto nato nel 2013 da un'idea di Dario Viganò al tempo prefetto per la comunicazione in Santa Sede. “uno sguardo profondo e lieve” quello del regista che si confà a quello del pontefice che ha scelto per la prima volta nella storia millenaria della chiesa il nome del “poverello di Assisi”, capaci di guardare gli altri e il creato con il cuore.

Dopo 8 ore di girato con il santo padre, 20 ore di riprese di cui 6 ad Assisi, appunto, il docu-film dura 96 minuti per “RACCONTARE AL MONDO CHI È FRANCESCO” secondo Wenders ma al al pianeta intero. Il papa che voleva “una chiesa povera per i poveri” da buon gesuita propone una enciclica video inedita per fare il punto sui suoi 5 anni di pontificato rivolgendosi personalmente a te... abbracciando tutti.

fz