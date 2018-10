Giornata del dono: le Associazioni di Volontariato dalla Reggenza e poi in Conferenza pubblica

Il Polo delle Associazioni di Volontariato, che ne riunisce 10 in rappresentanza di oltre 7 mila volontari, in udienza dai Capitani Reggenti per celebrare la Giornata del Dono. Nel pomeriggio alle 18, nell'Aula magna dell'Università, la conferenza pubblica con il rettore Corrado Petrocelli, Giuseppe Palmisano, docente di Diritto Internazionale all'Università Roma Tre e Katia Savoretti, Coordinatrice del Polo delle Associazioni. Una giornata del dono che si chiuderà al Kursaal in serata con lo spettacolo de Le Barnos alle 21.15.