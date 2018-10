"IL SORRISO" di Goethe per spiegare l'ARTE del REALE

Lezione Magistrale agli adulti di Meris Monti del nostro Liceo Classico

Alla Sala Ex International di Borgo Maggiore continuano le lezioni dell'Università IL SORRISO. Incontri con docenti sammarinesi e italiani su temi di storia e cultura d'interesse sociale. MERIS MONTI del Liceo Classico cittadino ha parlato nel pomeriggio di ARTE nella letteratura e nella pittura. Da Goethe all'Ariosto il legame tra mondo e creazione artistica. Pittura e spazio illustrativo descrivono ciò che ci permette di evadere fotografando la realtà ma dentro i fatti. Alessandro Manzoni è l'esempio di scrittore più capace di coniugare letteratura e conoscenza del reale. Dante stesso usa la percezione concreta dell'ambiente per descrivere in similitudini i gironi della Commedia. La conclusione riporta a Goethe: “ARTE per evadere dal mondo e con esso il legame più sicuro, l'ARTE stessa”.

fz