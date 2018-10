A tutto TEATRO! anche ridendo e imparando in musica

Torna la stagione teatrale di SAN MARINO TEATRO a cura degli Istituti Cultuali. Confermate per il 2019 le 5 storiche rassegne oltre allo spazio comico e all'appuntamento DIVERSIÀMOCI con le scuole



“Parole e note”, quest'anno il cartellone ufficiale sarà più musicale, anche in prosa e poesia al Nuovo e al Titano (con un budget ridotto tante le proposte artistiche differenziate). Un programma caratterizzato dalla presenza di musicisti e artisti del mondo della canzone d'autore, del jazz e del rock: FRESU, CRISTICCHI, la MAGONI e l'ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO addirittura nel DON GIOVANNI mozartiano.

Confermate le sinergie con Università - collaborano Ascanio Celestini e Giuliana Musso - (Scienze Umane e Teatro di Cittadinanza con l'Authority Pari Opportunità) e Scuola Superiori oltre ad attori e artisti nazionali con varie band e compagnie ( il Collettivo Arteda e l'Attoscuro mettono in scena il bel libro sulle donne in manicomio, “MELANCONIA CON STUPORE” di karen Venturini). San Marino RTV (Radio e Televisione con programmi e TG) anche quest'anno sarà media partner dell'intero evento.

Confermato LO SCHERMO SUL LEGGIO di Marescotti con Moni Ovadia e la Lodovini. Spazio a Giacobazzi e Pintus in RIDIAMOCISÙ. Il Gabbiano di Cecov in versione originalissima per la regia di Giancarlo Nanni protagonista Manuele Kustermann fiore all'occhiello del segmento IDENTITÀ TEATRALI al Nuovo di Dogana.

Intervista con VITO TESTAJ Direttore Istituti Culturali



Comunicato stampa San Marino Teatro