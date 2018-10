COE: il Congresso dei Poteri Locali e Regionali indice bando di selezione rivolto ai giovani

Poteri locali: indetto dal Consiglio d'Europa un bando di selezione nel quadro dell’iniziativa “Ringiovanire la politica”. Strasburgo invita pertanto un giovane per ogni Stato membro a partecipare in qualità di delegato alle sessioni di lavoro di aprile e ottobre 2019 e a sviluppare un progetto locale relativo al proprio Paese sotto l’egida del Congresso dei Poteri.



Requisiti indispensabili: l’età tra i 18 e i 30 anni; la residenza effettiva nello Stato membro da almeno 5 anni e la permanenza durante l’intera durata del progetto; la disponibilità a prendere parte ad entrambe le sessioni; un inglese fluente. Per inviare la propria candidatura occorre compilare l'apposito formulario elettronico entro il 12 ottobre di quest'anno.



Ulteriori informazioni si possono richiedere via mail all'indirizzo congress.youth@coe.int. Un'opportunità che la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ritiene interessante e partecipativa: un modo concreto – commentano da Palazzo Begni - per avvicinare le nuove generazioni alla politica, renderle attive e propositive, rinforzando il dialogo fra le espressioni democratiche locali e quelle sovranazionali.