Le onorificenze del Titano in mostra a Vienna

Inaugurata alla Camera del Tesoro dell'Ordine Teutonico di Vienna, la mostra sugli Ordini Equestri e i Simboli della Statualità della Repubblica di San Marino. Per la prima volta all’estero, fa parte di un percorso itinerante che vedrà, nei prossimi mesi, l'esposizione in alcune città europee. Presente - per la Segreteria Esteri - il Segretario Particolare Samuele Guiducci, accompagnato dall’Ambasciatore sammarinese in Austria, Elena Molaroni; hanno partecipato all’evento più di 150 ospiti e visitatori, tra i quali numerosi diplomatici accreditati nella capitale austriaca. L'occasione è stata resa possibile grazie al contributo del Prof. Dieter Salch, famigliare dell’Ordine Teutonico e benefattore della Repubblica. Il Museo ospiterà la mostra fino al 17 ottobre, poi si sposterà presso la sede delle Nazioni Unite di Vienna, dove verrà inaugurata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi, e rimarrà allestita sino alla fine del mese.