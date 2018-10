IMMAGINA ma 78 anni dopo

Contiene inediti originali per oltre ¼ d'ora il film evento IMAGINE su John Lennon, nato il 9 ottobre del 1940, realizzato e interpretato dalla moglie YOKO ONO al cinema CONCORDIA



Nasce il giorno 9 ottobre il cantautore di IMAGINE e per 3 giorni dal 7 al 10, in tutto il mondo, si potrà vedere l'opera unica solo sul grande schermo (Cinema Concordia di Borgo Maggiore 17.30 e 21). Per cambiare il mondo bisogna essere persone di pace e per vederlo amare fortemente l'album e i Beatles - secondo YOKO ONO - che della storia creativa è stata coprotagonista.

Restaurato, rimasterizzato e arricchito di inediti dalla NEXO (foto, testi e spezzoni di film), il documento filmico e musicale è una testimonianza artistica del genio visionario e psichedelico di JOHN LENNON e si avvale della partecipazione di George Harrison, Andy Warhol, Fred Astaire e Jack Palace. Per l'occasione Edizioni L'IPPOCAMPO pubblica anche il libro “IMAGINE JOHN YOKO” curato dalla cantante d'origine giapponese, compagna di LENNON. Nel testo e soprattutto nel film il racconto di momenti intimi e legami emotivi all'origine della famosa canzone e della loro incredibile relazione.

