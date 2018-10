Il Macello si rifà il look: ottima apertura con il miglior rap italiano

Il Macello torna ai fasti di un tempo. I tanti giovani accorsi ieri sera in Contrada delle Mura per la nuova apertura si sono trovati di fronte ad un locale rinnovato per sfruttare al meglio gli intimi spazi interni. Rimane invece intatto il fascino del grottino dove la cooperativa culturale darà spazio ad iniziative sperimentali durante tutta la stagione invernale e primaverile. Una rinnovata location dunque in un centro storico carente di intrattenimento notturno. Ieri la prima con i rapper di Bite the Mic ed il live, seguitissimo, di Kmaiuscola e dj Trix, ormai riconosciuti come uno dei migliori gruppi all’interno della scena rap (underground) italiana grazie al mix di tecnica, rime taglienti, flow e contenuti scottanti.



fm