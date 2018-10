Premio Montefeltro: premiati gli architetti Semprini e Morganti per "I mulini del fosso di Canepa"

"Il libro più bello e completo sui mulini ad acqua che, per millenni, sono stati un polo vitale del paesaggio agrario dell'Italia centrale”. Con questa motivazione la giuria ha indicato gli architetti sammarinesi Mirco Semprini e Luca Morganti come vincitori del premio Montefeltro per la pubblicazione del volume edito da Aiep "I mulini del fosso di Canepa". Testimonial del Premio Frontino 2018 - giunto alla 37^ edizione e tenutosi nello straordinario convento di Montefiorentino - il Prof. Ilvo Diamanti che ha ribadito il suo legame con il territorio del Montefeltro.