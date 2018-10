Tradizionale concerto della Banda militare in onore dei Capitani Reggenti, ricordando la grande guerra

La musica per la pace ed attorno alla grande guerra. La Banda militare rispetta la tradizione ed onora i capitani reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini con un concerto che richiama all'evento storico di cui ricorre il centenario: la fine della Grande Guerra e la Pace, firmata il 4 novembre 1918, il ruolo di San Marino come esempio di neutralità e solidarietà, l'intervento di appoggio umanitario attraverso l'ospedale di guerra a Treviso ed Aquileia. Musiche di Rossini, Puccini, Dacci non solo per rievocare la musiche del tempo, la descrizione patriottica o la temperie bellica, ma il desiderio forte e pace e di speranza. La banda militare diretta dal Maestro Stefano Gatta ha proposto inni risorgimentali, canti militari ma anche musiche storiche ed evocative di un mondo che ritrovò, dopo la strage, un po' di pace.