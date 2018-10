Le 4 stagioni della musica alla RASSEGNA MUSICALE D'AUTUNNO n°20

XX edizione 2018, dal 14 ottobre al 2 dicembre, la storica serie di eventi musicali pomeridiani e serali anche quest'anno con grandi artisti e novità

Vent'anni di musica da camera nella storica rassegna musicale autunnale nata a San Marino il 7 novembre del 1999. L'iniziativa culturale originale tutta sammarinese nella stagione dei colori e dei gusti fu una proposta vincente. Sono 160 i concerti di ogni genere eseguiti da professionisti nazionali e internazionali in 20 anni. Il pubblico travalica le frontiere con appassionati e amatori anche da oltre confine provenienti dalla riviera e dalle regioni vicine. Quantità e qualità per la RASSEGNA MUSICALE D'AUTUNNO che da sempre incontra il gradimento e i gusti dei cittadini. Quest'anno 5 concerti al Titano fino a dicembre ed esecuzioni sacre in San Francesco. Non mancheranno gli eventi in Basilica, in sala SUMS e Galleria Carisp. Le novità principali nei concerti serali e pomeridiani riguardano il tango, la fisarmonica e il Novecento, in musica colta. Tra gli artisti anche il nostro Emanuele Rastelli virtuoso fisarmonicista nato in Repubblica e la Camerata del Titano con l'altro grande interprete di Piazzolla e la Milonga, il concertista di fama mondiale, Sergio Scappini.

fz



Intervista con AUGUSTO CIAVATTA, Ideatore Rassegna musicale