9 ottobre 1997: Dario Fo insignito del Nobel per la letteratura

Artista a tutto tondo, Dario Fo è stato ricevuto dal re Gustavo di Svezia il 9 ottobre 1997 per la consegna del Premio Nobel per la letteratura.



"Perché, seguendo la tradizione dei giullari medioevali", si leggeva nella motivazione , "dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi". Fu il culmine della carriera per Fo, divenuto famoso famoso assieme alla moglie Franca Rame per i suoi testi satirici e l'attività nel mondo dello spettacolo.



I suoi lavori teatrali, utilizzando gli stilemi comici propri della Commedia dell'arte hanno portato Fo ad essere celebrato in tutto il mondo. Un uomo di teatro a tutto tondo, attivissimo anche sul fronte politico e sociale, dagli esordi nel 1950 in Rai fino alla sua morte nel 2016.