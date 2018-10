La Giostra Cavalleresca di Sulmona punta ai fondi europei. L'incontro a Serravalle

La “Giostra Cavalleresca d'Europa“ di Sulmona punta ad ottenere i fondi europei per crescere in linfa e dinamicità.



Nei giorni scorsi a Serravalle in un incontro fra la Giunta di Castello e il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini e una delegazione della città abruzzese si è lavorato per pianificare una richiesta d'accesso comune ai fondi europei. L'operazione vede anche coinvolti i comuni di Tolentino, Zante e di altre realtà europee.



Il percorso, che vede il supporto dell'Università degli Studi di San Marino, ed è stato progettato l'ingegner Enzo Mataloni, il Dott. Massimiliano De Benedetto e il dott. Alessandro Anghileri, a cui va il ringraziamento della Giunta di Serravalle per "l'entusiamo e la disponibilità dimostrata".