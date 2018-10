Cresce l'Università e inaugura una nuova sede a Dogana

Continua il trend positivo per l'Ateneo sammarinese: sono 870 le iscrizioni registrate nei diversi corsi per l’anno accademico 2017 - 18. Un dato che consolida il positivo trend degli ultimi anni e conferma la qualità dei programmi formativi. Università che si prepara per l’inaugurazione della nuova sede di Dogana, collocata nel World Trade Center. La cerimonia è in programma alle ore 16 di lunedì 22 ottobre.



La struttura, che amplia l'offerta degli spazi universitari e asseconda le esigenze derivanti dal crescente numero degli iscritti, si distribuisce su una superficie di oltre 900 metri quadrati nei quali trovano spazio otto aule con la possibilità di accogliere ciascuna dai 30 ai 50 studenti, una sala docenti, un’aula studio e un’aula magna da cento posti. E con la possibilità di gestire un flusso di 250 studenti al giorno.



Presenti inoltre zone allestite per le videoproiezioni e i servizi streaming, con l’aggiunta di un’area informatica con 35 computer a disposizione.



Spazi che ospiteranno i corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile, Costruzioni e Gestione del Territorio.



La sede - informa una nota dell'Ateneo - è stata individuata attraverso un bando pubblico.



Una situazione diversa rispetto al corso di laurea in Design, che ha nei ‘fuori sede’ la popolazione più numerosa e continuerà a essere ospitato nel centro storico, all’interno dell’Antico Monastero di Santa Chiara. Al Design si aggiungerà quello in Comunicazione e Digital Media, che andrà così a rinforzare la comunità universitaria che popola la zona alta della repubblica. Per un indotto degli affitti stimato attorno al milione di euro l’anno.