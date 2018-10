Tutto l'amore di un padre in un calendario benefico

Un calendario che rappresenta l'amore di un padre e un tassello importante per finanziare un centro disabili in Etiopia, quello presentato ieri in udienza pubblica davanti ai Capitani Reggenti

Momenti di affetto e intimità tra un padre e una figlia, quelli immortalati dal fotografo sammarinese Mirko Mancini, per realizzare un calendario benefico.

“Tutto l'amore di un padre” nasce da un'idea di Gena Zare, il progetto educativo e sociale per l'Etiopia di Fabrizio Perotto.

Protagonista è Ivan il modello e testimonial italiano per la lotta contro la sclerosi multipla.

A presentare i tre alla Reggenza il Segretario di Stato alla Cultura Marco Podeschi, che ha dato il patrocinio al progetto.

L'intero ricavato dell'iniziativa contribuirà a finanziare una struttura di disabili ad esordio infantile nella capitale abissina, gestito da Eleonora Ghirigato, aggiungendosi ad altri progetti portati avanti dall’Associazione Gena Zare.

“Ci rende particolarmente orgogliosi – le parole dei Capitani Reggenti - la presenza in Repubblica di concittadini e di associazioni di volontariato che si impegnano fattivamente, con spirito di amicizia per costruire ponti che uniscano durevolmente e saldamente il nostro Paese all’Africa”.

La presentazione pubblica avverrà Domenica 21 Ottobre alle ore 18.30 alla sala del Castello di Domagnano.



Silvia Sacchi