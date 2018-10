VENOM il DEMONe buono in multisala romagnola e marchigiana

In riviera è arrivato l'ultimo supereroe oscuro della MARVEL tratto da Spider-Man 3 rielaborato in chiave aliena combatte a fin di bene e si mangia i cattivi



Intanto VENOM fa rima con EMINEM nell'assonanza musicale, almeno(m)... La traccia omonima dell'album KAMIKAZE è la colonna sonora“from the motion picture”. Nel video la E di vEnom è rovesciata come nel logo di EminEm. Quindi, finale oscuro sulla sigla di coda tutto da vedere e ascoltare per i giochi grafici animati in nero 'rappato': nel testo la canzone dice: “ lasciate entrare il DEVIL” che qui sarebbe il VENOM buonista.

Mai tralasciare (non andate via subito!) con la MARVEL il rullo di coda, preceduto da 2 scene inedite tutte da vedere, protagonista il nostro TOM HARDY (già trasformato in mezzo alieno nero e mezzo giornalista) in intervista horror con il personaggio ROSSO (lentigginoso e fulvo) preludio al sequel.

Il supereroe ibrido stavolta è composta da un umano compatibile (il reporter d'assalto Eddie Brock) e da un parassita (simbionte più che altro saprofita se non mutuo ospite di corpo e mente) proveniente dalla spazio. La forma di vita portata giù da un'astronave della LIFE in diversi esemplari che vengono utilizzati per la sperimentazione genetica dal DRAKE. La mission maligna: realizzare un nuovo essere capace di colonizzare altri mondi e distruggere il nostro a scapito dei derelitti della terra utilizzati come cavie. Tutto il resto è gioia nera! Degli occhi e delle orecchie con effetti speciali, inseguimenti e mutazioni spettacolari, a suon di dark music e rap.

