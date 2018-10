La CAS(S)A della MUSICA è in BANCA

Inaugurata a Palazzo SUMS la struttura musicale per bambini offerta da Cassa di Risparmio in ausilio alle attività didattiche dell'IMS ancora in attesa di una sede definitiva

Progetto “MUSICA IN CASSA” per l'Istituto Musicale Sammarinese nuovi locali decentrati alla SUMS messi a disposizioni gratuitamente da CARISP. “MUSICAGIOCANDO”, il percorso d'avviamento musicale per i piccoli dai 4 ai 9 anni, avrà una sede stabile e attrezzata adatta alle esigenze delle famiglie. In sala conferenze genitori, bambini e insegnanti, in gran numero hanno partecipato all'accordo tra i vertici di banca e istituto. Dopo la firma l'inaugurazione dello spazio ludico d'incontro educativo allo strumento. Diverse le offerte su linguaggio, ascolto e creatività, presentate al pubblico ospite. Intanto nell'attesa di una nuova sede IMS, che tarda ad arrivare, i cittadini avranno una CASA in CASSA aperta ai giovanissimi, prossimi allievi, futuri musicisti.

fz



Intervista con Paolo Santi Direttore IMS