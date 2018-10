Ludoteca: questa sera l'incontro con la scrittrice Elisa Mazzoli per bimbi e genitori

“Mi leggi una storia?” L'incontro promosso dall'Associazione ProBimbi e Ludoteca pologioco questa sera venerdì 12 alle 20.30, nei locali della ludoteca a Casa Terenzi di Domagnano.

Una serata con la scrittrice Elisa Mazzoli dedicata alla narrazione per bambini e all'informazione per genitori sulla mediazione narrativa.

Serata che segna l'avvio di un nuovo ciclo di appuntamenti con “Storie e magie in ludoteca”