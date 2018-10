La Cenerentola scende in piazza: l'opera con Cecilia Bartoli proiettata in diretta in piazza Cavour



Appuntamento il 28 ottobre

Chi non ha avuto la possibilità di essere presente alla riapertura potrà godersi lo spettacolo da fuori. Per una ‘prima’ attesa da 75 anni, che vedrà salire sul palco la star internazionale della musica Cecilia Bartoli, per una storica “Cenerentola” rappresentata in forma semiscenica. Uno spettacolo che, in accordo con l’artista, uscirà dalle sale del Teatro, con la voce della Bartoli che avvolgerà anche piazza Cavour. Proiettata in diretta grazie ad un pannello lungo oltre 31 metri che sarà posizionato a poca distanza dal Teatro, dando così l’opportunità a chi raggiunge il centro storico di assaggiare l’atmosfera che si respira in sala.



I dettagli dell’operazione, condivisa anche con la Soprintendenza competente che ha dato il suo parere favorevole, si stanno definendo insieme al team di tecnici e aziend.



Il maxischermo in tulle sul quale sarò proiettato lo spettacolo sarà infatti inserito in una particolare scenografia firmata da Sergio Metalli che avvolgerà gli spettatori presenti davanti al teatro. Lo spettacolo sarà trasmesso in forma integrale grazie ad un avanzato sistema tecnologico e un accurato apparato di diffusione sonora.