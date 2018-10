Narrazione per bambini: a Domagnano l'incontro con la scrittrice Elisa Mazzoli

Ieri sera, presso la ludoteca di Casa Terenzi a Domagnano, l'incontro “Mi leggi una storia?”, dedicato alla narrazione per bambini e all'informazione per genitori sulla mediazione narrativa. Evento promosso dall'Associazione ProBimbi e Ludoteca pologioco. Una serata con la scrittrice Elisa Mazzoli che ha segnato anche l'avvio di un nuovo ciclo di appuntamenti con “Storie e magie in ludoteca”.