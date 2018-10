Verucchio: "Terre vicine e lontane" inaugurato dalla mostra di Gabriele Mazza e Vittorio Giardi

Al via, ieri, a Verucchio, l'ottava edizione di “Terre vicine e lontane”: festival letterario organizzato dall'associazione “Rilego e Rileggo”. Protagonisti dell'inaugurazione i due fotografi del Titano

“Viene rappresentata la religione musulmana in tutti i suoi aspetti, e anche questo è un argomento che ricorre nei nostri temi”. Ha commentato così Antonia Pazzini (Associazione "Rilego e Rileggo"), organizzatrice di “Terre Vicine e Lontane”, la mostra che ha aperto la 3 giorni di eventi. “European Ramadan”, questo il titolo dell'esposizione, frutto di 3 anni di ricerca artistica dei fotografi sammarinesi Gabriele Mazza e Vittorio Giardi, in collaborazione con l'ambasciata del Titano a Sarajevo. Un articolato messaggio per immagini; una testimonianza di tolleranza e integrazione, per superare gli stereotipi. Presenti, alla chiesa del Suffragio, anche l'ambasciatore di San Marino in Bosnia, Michele Chiaruzzi, ed il Sindaco di Verucchio. “Il nostro – ha affermato Stefania Sabba – è un luogo di apertura, di accoglienza e di ospitalità anche di altre culture”. Domani mattina alle 10, sempre alla chiesa del Suffragio, l'incontro dal titolo “Voci a confronto sull'Est europeo”. Tra i relatori il Direttore della San Marino RTV, Carlo Romeo, e i fratelli Nihad e Sead Kresevljakovic: impegnati in svariati progetti di carattere culturale, mediatico ed artistico, e figli di Muhamed Kresevljakovic: Sindaco di Sarajevo all'epoca del conflitto in Bosnia.