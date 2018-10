Adesso.sm: a Domagnano la serata di riflessione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo

L'appuntamento è per le 21.00 nella Sala Montelupo di Domagnano, per fornire un’occasione di riflessione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

"Quello del bullismo - scrive la maggioranza - è un fenomeno sempre più diffuso e le indagini condotte in questi anni dimostrano che anche una realtà come San Marino non è esente da episodi di questo genere".



Adesso.sm, lo scorso anno, ha presentato all’aula un Ordine del giorno, condiviso all’unanimità, affinché il governo, in particolare le Segreterie di Stato per la Sanità e per l’Istruzione, si impegnino nella promozione di studi e di approfondimenti, di iniziative di sensibilizzazione e di informazione nei confronti delle famiglie.



Dopo i saluti dei Segretari Santi e Podeschi, interverranno William Giardi, Direttore del Servizio Minori, Sylvie Bollini, Ambasciatore permanente presso il Consiglio d’Europa, ed Elena Buccoliero, sociologa e counselor.