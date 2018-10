Venezia: medaglia di bronzo per l'Istituto Confucio

L'Istituto Confucio San Marino ha partecipato la scorsa settimana alla sesta edizione della Competizione Nazionale per Docenti di Lingua Cinese classificandosi al terzo posto.



Il concorso, rivolto principalmente a insegnanti cinesi e italiani provenienti dagli istituti Confucio di Italia e San Marino, mira a promuovere la comunicazione e gli scambi tra docenti, costruire una piattaforma che favorisca nuovi metodi di insegnamento, promuovendo la lingua cinese in Italia attraverso nuovi metodi di studio.



Hanno partecipato 13 docenti cinesi e 7 docenti italiani, provenienti dai 13 Istituti Confucio d’Italia e di San Marino e da 2 aule indipendenti ( Udine e Gorizia ), cimentandosi in una lezione, di 15 minuti ciascuno, di fronte ad una giuria composta da giudici italiani e cinesi.



Erano presenti più di 50 insegnanti di lingua cinese, i direttori degli istituti e classi Confucio d’Italia e numerosi studenti. Per San Marino i Direttori Katya Sciarrino e Yan Shi Jun.



“ Ha rappresentato il nostro Istituto - dice il Direttore Katya Sciarrino - la prof. ssa Wang Qi, Laureata in Lingua e Cultura italiana presso Chengdu Institute Sichuan International Studies University. Ha saputo creare una atmosfera vivace che ha coinvolto tutti gli studenti presenti, suscitando anche grande interesse da parte dei giudici . Sono veramente soddisfatta di questa meritata medaglia di bronzo- continua Katya Sciarrino- che ha permesso al nostro giovane Istituto di essere, per la prima volta, protagonista avendo superato istituti che hanno più esperienza di noi “