Nuovo corso di laurea triennale in Comunicazione e Digital Media all'Università di San Marino

Nuovo corso di laurea triennale in Comunicazione e Digital Media all'Università degli Studi di San Marino. “Il nostro obbiettivo è che i ragazzi possano lavorare immediatamente dopo il triennio” spiega Giovanna Cosenza, direttrice del programma. Nel corso insegneranno docenti universitari ma anche imprenditori, professionisti e manager che lavorano con i media digitali. Le lezioni si svilupperanno in workshop, testimonianze e approfondimenti in un percorso che combina le discipline della comunicazione alle tecnologie digitali. Molta attenzione anche al percorso che caratterizzerà i ragazzi una volta terminato il triennio, aggiunge Giovanna Cosenza: “Le professioni nel mondo dei media digitali sono tante e il mercato del lavoro in questo campo è vasto”.