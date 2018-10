Arte contemporanea, la collezione dell'ambasciata d'Italia a San Marino aperta al pubblico

Iniziativa in occasione della Giornata del contemporaneo per valorizzare l'arte e la cultura italiana

Viene celebrata tutti gli anni dal 2005 nel mese di ottobre, è la giornata dedicata all'arte contemporanea e al suo pubblico e quest'anno anche l'ambasciata d'Italia a San Marino ha aperto a tutti la sua collezione d'arte. Un modo per raccontare l'Italia di oggi, che dia un'immagine dello stivale non solo legata allo straordinario passato che l'ha caratterizzato. Collezione che riflette l'espressione di artisti del territorio, italiani e sammarinesi, come Marina Busignani Reffi, Fernardo Gualtieri e Tonino Guerra.



A queste opere l'ambasciata ha voluto aggiungere anche una raccolta di testimonianze artistiche della scuola T.A.M, Trattamento Artistico dei Metalli, caratterizzate dall'utilizzo di una vasta varietà di materiali che vanno dal rame all'oro.



Nel video le interviste all' Ambasciatore Guido Cerboni e Samuela Pandolfini, segreteria dell'ambasciata d'Italia a San Marino