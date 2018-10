I Capitani Reggenti alla mostra di Ercole Giardi

Hanno visitato a Palazzo Graziani la mostra “Lofoten, l'ultima corrente tiepida” i Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Ercole Giardi, che aveva già inaugurato la mostra lo scorso 30 settembre, a cui però i Capi di Stato non avevano potuto partecipare per motivi istituzionali. Fotografie di panorami, albe, tramonti, aurore, scattate durante un viaggio in terra norvegese lo scorso febbraio. Presente in mattinata anche il Capitano di Castello di San Marino Città, Teresa Beccari.

Gli scatti rimarranno in esposizione fino al 28 ottobre.