La mostra sulle Onorificenze arriva alla sede delle Nazioni Unite

Seconda tappa per la mostra sulle Onorificenze sammarinesi presso la sede delle Nazioni Unite a Vienna.

Inaugurata la mostra sulle Onorificenze presso la sede delle Nazioni Unite a Vienna, fino a qualche giorno fa ospitata presso il Museo dell’Ordine Teutonico della Capitale austriaca. A dare il via alla giornata il compositore e direttore d’orchestra sammarinese Massimiliano Messieri con un concerto all’insegna della contaminazione della musica popolare nella musica classica riletta in versione elettroacustica.

Il Segretario di Stato, Nicola Renzi, rivolgendosi agli ospiti, ha rimarcato le finalità dell’iniziativa, che vuole inaugurare un percorso di conoscenza delle peculiarità che connotano la Repubblica e richiamare i più alti valori e le prerogative sovrane di libertà, di indipendenza e di pace, con la Comunità degli Stati.

Grazie al contatto dell’Ambasciatore della Repubblica di San Marino Elena Molaroni presente all'inaugurazione, la breve permanenza viennese di Messieri permetterà di aprire un dialogo culturale e pedagogico tra il Musikgymnasium Wien e l’Istituto Musicale Sammarinese, progettando iniziative-scambio tra gli studenti e gli insegnanti dei due istituti. La mostra resterà aperta fino ai primi giorni di novembre, per proseguire alla volta della Svizzera.