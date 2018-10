La Repubblica di San Marino sede della prossima Biennale Young Artists 2020



San Marino ospiterà la diciannovesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo. Lo ha deciso all'’unanimità l’Assemblea Generale BJCEM, tenutasi a Lecce.



Un riconoscimento per il lavoro svolto dalla Repubblica che arriva al culmine della collaborazione, iniziata nel 1992 che vede San Marino tra soci fondatori della BJCEM stessa nel 2001 a Sarajevo.



A Lecce c'erano il Direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj e i rappresentanti BJCEM per la Repubblica di San Marino: Rita Canarezza per gli Istituti Culturali, Karen Venturini per l'Università degli Studi.



Appuntamento dunque dal 23 al 28 ottobre 2020 nei luoghi simbolo dell'arte e cultura del Titano: quali la Galleria Nazionale di San Marino, il nuovo Museo d’Arte Moderna e Contemporanea.



Mediterranea 19 sarà inoltre all’ex Monastero di Santa Chiara, attuale sede dei corsi di laurea in Design, alle ex Gallerie Ferroviarie, alle antiche cisterne di Palazzo Pubblico, e nei teatri dei Centri Storici di Città e Borgo Maggiore.