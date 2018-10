Fondo per l'eccellenza sammarinese 2018: premiate le due vincitrici

Sale a 16 il numero dei giovani sostenuti dall'Ente Cassa di Faetano. Per la quinta edizione del Fondo per l’Eccellenza Sammarinese una coppia vincitrice tutta al femminile: sono Martina Zafferani, ricercatrice in Biochimica, e Silvia Stefanelli, psicologa e ricercatrice, le due giovani sammarinesi premiate.

Grazie al Fondo Martina sta svolgendo un Dottorato di ricerca in Chimica Medicinale presso la Duke University di Durham (North Carolina, US), mentre Silvia ha svolto un periodo di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia della University of North Florida, Jacksonville (Florida, US).

Le due ragazze presenteranno al pubblico i propri percorsi di ricerca nella tradizionale Convention del Fondo Eccellenza che si svolgerà a Vila Manzoni nel mese di dicembre.



Il progetto è considerato prioritario dal Consiglio di Amministrazione della fondazione che fin dalla sua nascita ha guardato con attenzione ai giovani, tentando di contribuire in vari modi alla loro crescita ed alla loro valorizzazione.

“Il nostro Paese sta vivendo anni di grande travaglio - ha affermato il Presidente ECF Maurizio Zanotti – e riteniamo cruciale ora più che mai puntare sui giovani, perché mettano a frutto il proprio talento, la propria voglia di costruire e di impegnarsi per la propria crescita e per la costruzione di una San Marino migliore.”

Continua il Presidente “Ogni nuova edizione del Fondo Eccellenza è per noi l’occasione di incontrare tanti giovani appassionati e determinati e riconferma l’importanza dell’investimento che mettiamo in campo. Al contempo siamo contenti di notare che - da quando lo abbiamo istituito - sembra esserci una maggiore attenzione su questo tema ed assistiamo con piacere alla nascita di iniziative analoghe. La valorizzazione dei giovani è una sfida che riguarda tutti”.