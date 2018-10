RAPSODIA REGINA: nel nome di Freddie Mercury

“BOHEMIAN RHAPSODY” il film su Mercury e i Queen lo vedremo per ultimi e non prima del 29 novembre dopo l'uscita ufficiale del 24 ottobre in Inghilterra e la prima americana del 2 novembre

L'anticipazione è d'obbligo con i filmati messi a disposizione dai QUEEN e l'originale videoclip della hit dal titolo anch'esso originalissimo scelto da Freddie e mutuato dalla libera fantasia della rapsodia classica: un mistura equilibrata di follie musicali, dalla disco al progressive, non senza gospel e richiami al metal. Canzone storica nata come improbabile singolo di 6 minuti trasmesso dalle radio inglesi clandestinamente, trasformò il gruppo nel fenomeno mondiale più ascoltato di tutti i tempi, dalle case ai supermercati, da un secolo all'altro, per decenni fino ai giorni nostri; e con il “biopic” ben oltre il web e le generazioni digitali a venire...

MERCURY, un personaggio teatrale con doti canore (superava in estensione le 4 ottave) e melodiche irraggiungibili (suonava dall'età di 7 anni ed era laureato in discipline artistiche) così eclettico e straordinario da risultare accessibile a chiunque... compresi i discografici angloamericani più scettici. Nato a Zanzibar nel 1946, all'anagrafe Farrokh Bulsara, forma nel 1970 i QUEEN componendo e interpretando successi oltre ai live memorabili fino al giorno della morte per AIDS nel 1991 a 45 anni. La sua ultima canzone della vita fu MOTHER LOVE.

fz