"Il repertorio sacro": il terzo appuntamento della Rassegna Musicale d'autunno

Un prezioso “arazzo di musiche sacre” eseguite dalla chitarra di Piero Bonauguri è andato in scena ieri sera, alla Chiesa di San Francesco, in occasione del terzo concerto della Rassegna Musicale d’autunno. Un vasto repertorio di musica dal Medioevo ad oggi. Una serata in cui si sono intrecciati diversi filoni del repertorio di musica sacra eseguibile con la chitarra. Bonauguri ha svolto attività concertistica in oltre cinquanta paesi con all'attivo una ventina di incisioni discografiche e circa 400 opere scritte espressamente per lui. Attualmente è docente di chitarra al Conservatorio di Bologna e tiene numerosi corsi e masterclass in Italia e all’estero. Già la scorsa estate ha insegnato qui a San Marino in occasione dei Summer Courses in collaborazione con la Camerata del Titano.