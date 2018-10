FRIENDSHIP PROJECT tutto sammarinese in Biennale Architettura e Arte 2018

Fino al 25 novembre il Padiglione San Marino espone progetti architettonici avveniristici in Laguna

La Repubblica di San Marino partecipa alla Biennale d'Architettura di Venezia fino al 25 novembre con il suo spazio speciale, in Cannaregio, URBAN COLORS. Il padiglione sammarinese si confronta con il resto del mondo sul tema FREESPACE. Una prospettiva originale quella della nostra esposizione veneziana curata da Vincenzo Sanfo all'interno della XVI edizione internazionale 2018. Il progetto è coordinato da Diffusione Italia in accordo con il Commissario nazionale MARCO RENZI per conto della Segreteria alla Cultura. Sono presenti nei percorsi espositivi 3 progetti su luoghi e spazi di vita, installazioni, pittogrammi e silhouette a colori accessi per le città, luci diffuse e colorate per lampade orientative. I titoli degli studi creativi architettonici targati San Marino sono: ARCHITETTURA ARTE E COLORE PER DAR NUOVA VITA ALLE CITTÀ; MÀ e BÀ; IL MIO AMBIENTE NELL'AMBIENTE.

