Incontro tra la settima arte e la poesia: Davide Rondoni alla Festa del Cinema di Roma

Il poeta sta per tornare sugli schermi della San Marino Rtv con "In che verso va il mondo"

Alla Festa del Cinema di Roma Davide Rondoni ha condotto “L'incontro tra cinema e poesia” rendendo anche omaggio a “L'infinito” di Leopardi. Non ha nemmeno mancato di presentare la sua prossima trasmissione prodotta dalla San Marino Rtv.



Un'idea talmente semplice che nessuno ci aveva mai pensato prima. Così il direttore artistico della Festa del Cinema, Antonio Monda, ha voluto presentato l'incontro voluto da Davide Rondoni “Tra cinema e poesia”, insieme a Iaia Forte. E' stata anche l'occasione per presentare un corto prodotto da Rai Teche, dello stesso Rondoni, diretto da Guido Morandini, omaggio al capolavoro leopardiano “L'infinito”, che nel 2019 compirà 200 anni. Ma è stato soprattutto un dialogo, cui ha preso parte attiva anche il pubblico, su due arti che in molte occasioni si sono nutrite a vicenda.

Anche una interprete sensibile e raffinata come Iaia Forte, nelle mani del regista adatto, può diventare linguaggio poetico.

Rondoni tornerà sugli schermi della San Marino Rtv con “In che verso va il mondo”, di prossima messa in onda.



Francesca Biliotti



Nel servizio le interviste a Davide Rondoni, poeta, e a Iaia Forte, attrice