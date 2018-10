Non avere pauRAP: The Trick in concerto

Una musica che vuole abbattere i problemi, quella di Giacomo Tassinari, in arte “The Trick”, reduce dal Talent dei Castelli, che ieri sera alla Sala Montelupo di Domagnano si è esibito in concerto live.

Lo spettacolo si intitolava “Non avere pauRAP K.O.mbatti con la musica” per esprimere, con un gioco di parole, il significato della serata.

Con lui anche Gabriel Guidi, Capitano di Castello di Domagnano.

Trattati temi di attualità inerenti proprio ai giovani, a cui era rivolto il messaggio di forza della musica. Un focus anche sul bullismo, di cui è stato vittima anche Giacomo: “la musica è una grande arma per combattere – ha detto - è stata talmente importante per me, che vorrei comunicare a più persone possibile che la musica può aiutare a uscire da momenti duri”.