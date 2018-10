Più musica e più ragazzi con TEATROCK al Teatro Titano

Sono 250 gli studenti delle terze medie di Fonte dell'Ovo e i ragazzi della Federazione Sammarinese Sport Speciali che hanno preso parte al videoclip dei MoreMode

Non solo musica e spettacoli, TeatRock il primo evento della “Rassegna in scena a Km0” presentato dall'Associazione Fun4all, vuole esaltare la “sammarinesità” coinvolgendo artisti, associazioni, enti, aziende e sopratutto ragazzi della Repubblica. Proprio gli studenti delle classi terze delle scuole medie di Fonte dell'Ovo, oltre 250, insieme ai ragazzi della Federazione Sammarinese Sport Speciali sono stati oggi i protagonisti del videoclip realizzato dai MoreMode, la band che domani sera darà il via all'evento. Un mix perfetto di divertimento e musica ma anche istruzione. Infatti i brani, tre famose tracce inglesi, sono state insegnate a scuola al coro di studenti nell'ambito dei programmi di plurilinguismo. L’evento ha infine uno scopo benefico, l’utile che sarà interamente devoluto alla Federazione Sammarinese Sport Speciali per finanziare la partecipazione agli Special Olympics di Abu Dhabi 2019.



Nel video l'intervista alla voce dei MoreMode Roberto Moghe Moretti