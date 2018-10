A Roma l'Arte Incisoria di Riccardo Faetanini per ricordare gli amici Padre Marcellino e Marco Casali

Taglio del nastro oggi alle 18 per la mostra di Riccardo Faetanini "l'Arte Incisoria", allestita fino all'11 novembre all'Artexpo Autumn Rome 2018, nella Galleria Domus Romana. La storia di un viaggio, quello compiuto dall'artista nell'estate 2006 a Kinshasa nella missione di Padre Marcellino, realizzando poi una serie di illustrazioni con scene tratte dalla vita quotidiana. Un tributo dunque all'arte dell'incisione ma anche un omaggio alla memoria e alla grande umanità di Padre Marcellino e di Marco Casali, per anni anima dell'associazione che tuttora sostiene le opere dell'indimenticato frate missionario in Congo.