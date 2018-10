Trilogia cinematografica sammarinese: commedia comica, cartoon, film drammatico

Tre pellicole imperdibili per un weekend cinematografico lungo con la commedia inglese comica, protagonista Rowan Atkinson, il classico d'animazione per ragazzi “Zanna Bianca” e il film drammatico THE WIFE con Glenn Close

Mr. Bean è anche uno svitato James Bond tornato dalla pensione pronto a far danni nel terzo episodio di JOHNNY ENGLISH. Tra Fantozzi e Peter Sellers stavolta il mitico Rowan, agente mica tanto segreto, combatte haker e spie informatiche dopo un attacco epocale all'intelligence di Sua Maestà. Ci voleva ATKINSON con la sua comicità folle oltre ogni limite per capire e penetrare la frontiera del crimine postmoderno.

ZANNA BIANCA, invece, rimane fedele al classico letterario americano di LONDON sostenuto dalla narrazione di Toni Servillo per un lungometraggio animato della migliore scuola, che commuove, non solo per ragazzi da raccomandare a tutta la famiglia.

THE WIFE, programmato alle 21 anche nei feriali, è la storia di un'ombra. Una donna straordinaria costretta a vivere come tante dietro le quinte della vita e del suo uomo con famiglia e figli in carico... Una grande scrittrice vera ghost writer del marito nobel per la letteratura scopre che l'amore va oltre il passato coniugale e l'età, uccidendo... a soccombere non sarà lei ma il tempo vissuto con lui (il coniuge da nobel...).

fz