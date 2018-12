Un Natale da Oscar: al Titano l'omaggio a Ennio Morricone con l'Ensemble Symphony Orchestra

Bastano pochi istanti, poche note, per riconoscere uno dei capolavori che ha fatto la storia del cinema e della musica. Dal palco del teatro Titano le opere di un genio della composizione, Ennio Morricone, con il concerto a lui dedicato. Suona l'Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. "C'era una volta il west", "Per qualche dollaro in più", "Il buono, il brutto, il cattivo" alcuni dei brani riproposti. Spezzoni di una carriera, quella di Morricone, fatta di milioni di dischi venduti e una serie di premi, tra cui due Oscar. Formazione nota a livello internazionale, l'Ensemble Symphony Orchestra nel tempo ha collaborato con grandi nomi del music-business. Una scelta musicale 'cult' all'interno del programma del Natale delle Meraviglie.



mt