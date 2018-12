Galleria Nazionale di San Marino, oggi visita guidata aperta a tutti con numerose attività

Per la festa di fine anno la Galleria Nazionale di San Marino mette oggi a disposizione una visita guidata, aperta a tutti dalle ore 15, con numerose attività. La visita sarà tenuta dal coordinatore progettuale della Galleria Rita Canarezza e dagli architetti partecipanti per la Repubblica di San Marino alla Biennale d'Architettura di Venezia. Intanto, resta aperta fino al 10 gennaio la Open Call rivolta a giovani sammarinesi under 40 per partecipare alla 58esima biennale d'arte di Venezia dall'11 maggio al 24 novembre. Manifestazione di interesse volta a selezionare un artista emergente sammarinese al fine di realizzare un progetto parallelo al “Friendship Project”, che rappresenti la Repubblica più antica del mondo nel suo Padiglione nazionale.