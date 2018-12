Capodanno: quasi tutto pronto per la festa in piazza Sant'Agata

Ancora bel tempo, con temperature basse ma cielo limpido, e buona partecipazione di turisti al Natale delle Meraviglie. Il 2019 si avvicina, ormai mancano solo alcune ore, e ci si prepara a brindare al nuovo anno. L'evento di punta per San Marino sarà il Capodanno in piazza Sant'Agata con il dj set di Lori G e la voce di Marco Corona insieme allo spettacolo degli Onirica. Mentre si aspetta la festa, con i tradizionali fuochi d'artificio a mezzanotte, oggi è stata un'altra giornata di attrazioni per le vie di Città, con i mercatini, gli artisti e le attività per i visitatori. In centro i principali punti d'attrazione, tra i quali il bosco delle emozioni in piazza della Libertà e la dome delle emozioni con, all'interno, l'angolo di Babbo Natale.



Nel video, alcune anticipazioni da Alberto Di Rosa di NexTime Eventi