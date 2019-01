Capodanno: al Titano il tradizionale Concerto della Banda Militare, con 2 ospiti d'eccezione

Le celebrazioni per l'arrivo del 2019 sono proseguite oggi, nel pomeriggio, con il tradizionale Concerto di Capodanno della Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Maestro Stefano Gatta. Nell'occasione, per salutare il nuovo anno in musica, è stato proposto – al Teatro Titano – un mix di successi internazionali, con due ospiti d'eccezione, entrambe sammarinesi: Valentina Monetta e Sara Jane Ghiotti.