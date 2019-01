I calendari 2019 di Ido Rinaldi e Delfina Ugolini

I ricordi in bianco e nero di S.Marino e le immagini dei crepuscoli in Valmarecchia

Dal 1993, ogni anno, i coniugi Delfina Ugolini e Ido Rinaldi, propongono calendari di pregio, con le immagini e le storie di San Marino e della Valmarecchia. Ecco quelli del 2019.





“Come eravamo” è il titolo scelto per il calendario 2019 dedicato a San Marino che comincia con le immagini dell'oriolo o, che dir si voglia, la liscia. Una pista per le “scaranine” - e cioè gli slittini - che così potevano sfrecciare nei mesi nevosi, in Centro Storico, tra piazzetta del Titano e il Crocifisso. Alla fine degli anni '50 era – ricorda Paolo Forcellini, in un breve scritto introduttivo – uno dei maggiori divertimenti del lungo inverno. Ogni mese del calendario è accompagnato da immagini della San Marino che fu. E così, ecco il carnevale, i sacchi della posta in arrivo, Coppi e Bartali al giro d'Italia che si arrampicò sul Titano nel 1953, gli alunni della scuola elementare pluriclasse di Ventoso del 1929, un bambino che nel secondo dopoguerra si diverte con un'altalena appesa alla canna di un cannone, alla prima Torre.

E dal bianco e nero di “Come Eravamo” si passa ai colori e alle sfumature dei tramonti in Valmarecchia di “Si fa sera” con le immagini di Ido Rinaldi e i testi a corredo scelti sapientemente, tra i versi dei grandi della letteratura e della poesia, dalla moglie Delfina. Miniera, Sant'Agata Feltria, Pennabilli, San Leo, Sartiano, Santa Maria Maddalena, Verucchio, Badia Sant'Ercole. Scorci e panorami unici fino al Ponte di Tiberio a Rimini, lungo l'antico corso del Marecchia, fiume ricco di storia e cultura che, nei suoi 70 km – prima di sfociare in Adriatico - lambisce e unisce Toscana, Montefeltro, ed e Emilia Romagna.



l.s.