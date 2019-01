San Marino Cinema fa il pieno per le feste

Parte col botto la stagione cinematografica sul Titano. Martedì 1° gennaio, sala piena al Cinema Concordia per la doppia proiezione pomeridiana di Ralph Spacca Internet il film d'animazione prodotto dalla Walt Disney che ha riscontrato circa 600 presenze.



Nella stessa serata ottimo riscontro anche per Acquaman, e in generale, ottimi risultati per la programmazione di San Marino Cinema del periodo festivo, che ha rilevato quasi 1600 spettatori per Il ritorno di Mary Poppins e circa 1000 per il cinepanettone con De Sica e Boldi Amici come prima.