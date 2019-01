Acrobati per sognare: è andato in scena il family show "Something x Christmas"

Proseguono le iniziative del Natale delle Meraviglie. È andato in scena questo pomeriggio al Teatro Titano, lo spettacolo per le famiglie “Something x Christmas” della Compagnia internazionale “Liberi Di…”

Sono alla ricerca di “qualcosa” che possa aiutare a superare una crisi, a sorridere, a innamorarsi. E i protagonisti sono 7 ballerini acrobati che stanno cercando qualcosa per continuare a sperare.

È “Something x Christmas”, un family show acrobatico. Ironico e simpatico, lo spettacolo unisce la danza, il circo e l'espressività.

Vengono raccontate situazioni di vita ordinaria che diventano straordinarie, catapultate in un mondo surreale e quasi divino.

Spettacolo perfezionato durante l'esordio a Broadway nell'estate del 2017, riadattato ora per permetterne la rappresentazione anche negli spazi del Titano.

Per l’occasione arricchito lo show con le musiche originali di Diego Esposito e Antonio Accarino.

Il Natale delle Meraviglie di San Marino che in queste settimane ha acceso nuove Emozioni, continua a farlo con uno spettacolo per sorridere e far sognare tutti.



Nel video le interviste al Direttore della Compagnia "Liberi di.." Davide Agostini e il direttore artistico del Natale delle Meraviglie di San Marino, Simone Ranieri.



Silvia Sacchi