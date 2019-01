Cinema Concordia: in sala “Ralph spacca internet”, “Aquaman” e "Gli Uccelli" di Alfred Hitchcocks

La programmazione fino a lunedì 7 gennaio che per il "cinema ritrovato" fa tornare sul grande schermo un grande classico del maestro del brivido

Diviso da due mondi, nato per essere re, cresciuto per essere eroe: è Aquaman, il supereroe dell'universo DC, che arriva nelle sale del cinema Concordia a reclamare il posto che gli spetta nel regno sottomarino di Atlantide. Arthur Curry noto anche come il protettore degli oceani Aquaman, interpretato dall'attore hawaiano Jason Momoa, è incerto se prendere il posto di erede al trono del regno di Atlantide che gli spetta. Il fratellastro Orm, Patrick Wilson, mira al trono sottomarino e per farlo vuole scatenare una guerra con la superficie riunendo sotto il suo controllo tutti i regni del mare diventando “Ocean Master”. Il vero re dei mari, spaccone e solitario, dovrà scegliere con giudizio la strategia da adottare per garantire la convivenza tra le due parti. Al suo fianco preziosi consiglieri come Mera e Atlanna, regina di Atlantide, interpretata da Nicola Kidman.



Torna sul grande schermo anche il personaggio dei videogiochi Ralph che dopo aver “spaccato tutto” nel primo film questa volta “spacca internet”. Ralph e la compagna di avventure Vanelloper lasceranno la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet che può essere sia incredibilmente entusiasmante sia spaventosamente travolgente. Tra i doppiatori anche Fabio Rovazzi che fa parlare un gruppo di Stormtrooper di Guerre Stellari e Salvatore Aranzulla che presta una battuta a un pop-up del web.



Per una sola giornata, lunedì 7 gennaio, con “il cinema ritrovato” torna un grande classico del maestro del brivido Alfred Hitchcoks “Gli uccelli”. Un paesino della baia di San Francisco viene improvvisamente e misteriosamente attaccato dagli uccelli: gli attacchi, prima isolati e apparentemente casuali, diventeranno ben presto un assedio.



Vedi la programmazione del Cinema Concordia