Rimini: Marco Capicchioni arrangia alcuni grandi classici del rock

Per la quinta edizione di Contaminando, rassegna organizzata da Rimini Classica, protagonista dell'appuntamento di domani sera alle 21 al Teatro Tarkovsky sarà l'Orchestra di 25 elementi diretta da Aldo Maria Zangheri, insieme al coro Note in Crescendo di Riccione e la rock band con Riccardo Bertozzini alla chitarra, Max Freschi al basso e Fabio Nobile alla batteria.



Tutti insieme accompagneranno Cristina Di Pietro, Messalina Fratnic, Filippo Malatesta e Simone Romanato. Tra i brani in scaletta, alcune pietre miliari del rock arrangiate anche dal sammarinese Marco Capicchioni.