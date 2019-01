Al Natale delle Meraviglie le canzoni delle fiabe più amate

Una giornata tutta dedicata ai bambini – e non solo - con le più belle canzoni delle favole Disney. E domani si chiude

Sono le melodie che hanno fatto sognare intere generazioni, con i racconti di mondi fatati, eroi, personaggi magici e universi di fantasia. Nell'ultimo sabato del Natale delle Meraviglie protagoniste le canzoni dei cartoni animati Disney. “C'era una volta” era il titolo dello spettacolo in piazza Garibaldi davanti a un pubblico composto soprattutto da bambini, genitori e qualche adulto con un po' di nostalgia. Aladdin, La Bella e la Bestia e Frozen alcune delle favole rivissute grazie ai quattro performer.



Domani, giorno dell'Epifania, si concluderà quest'edizione dell'evento di punta dell'inverno per San Marino. Appuntamento alle ore 15 in centro con la “Caccia al Grinch”: un gioco di strada con prove e indovinelli. Sarà anche l'ultima occasione per godere di tutte le attrazioni, i presepi, le luci, i mercatini e le attività per le vie di Città.



mt